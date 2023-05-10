الحوار الوطني.. وليد هلال: البورصة تلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد المصري

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويستعرض صدى البلد أراء عدد من خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفي تعزيز دور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية.



البورصة تلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد

قال وليد هلال خبير أسواق المال إن البورصة تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا فى تنمية الاقتصاد ودفع عجلاته، حيث تمثل أداة مهمة جدا لتمويل الشركات عن طريق ما يعرف بزيادة رأس المال "الاكتتاب"، وهو ما تلجأ إليه أي شركة تقدم على تنفيذ مشاريع جديدة أو عمل إعادة هيكلة لمصانعها أو ماكيناتها أو استحواذات على شركات أخرى.

وأضاف أن البورصة كأداة تمويل وزيادة رأس المال تعمل على تمويل تلك المشاريع والمهمات عن طريق حملة الأسهم (المساهمين) وتساهم الشركات المدرجة في البورصة بشكل أو بآخر فى حل أزمة البطالة طالما الشركة تعمل وتنتج فمن الطبيعى والمنطقي أن يكون لديها عمالة والأرجح أن الشركات تنمو وتتوسع ومن ثم تزداد العمالة لديها.

وأوضح أن إنتاج شركات البورصة جزء من الإنتاج القومى والذى يعد عمود الاقتصاد الفقري وأساسه والذى كلما زاد ازداد معه الرخاء والنمو للدولة ومواطنيها على حد سواء.