عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني.. وليد هلال: البورصة تلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد المصري

صدى البلد

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويستعرض صدى البلد أراء عدد من خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفي تعزيز دور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية.
 

txt

الحوار الوطني| سعيد الفقي.. الاستثمار في البورصة أسرع أدوات النمو الاقتصادي

txt

الحوار الوطني| ماذا فعل صندوق مصر السيادي لاستغلال وتعظيم الأصول العامة؟

البورصة تلعب دورا رئيسيا في تنمية الاقتصاد

قال وليد هلال خبير أسواق المال إن البورصة تلعب دورا رئيسيا ومؤثرا فى تنمية الاقتصاد ودفع عجلاته، حيث تمثل أداة مهمة جدا لتمويل الشركات عن طريق ما يعرف بزيادة رأس المال "الاكتتاب"، وهو ما تلجأ إليه أي شركة تقدم على تنفيذ مشاريع جديدة أو عمل إعادة هيكلة لمصانعها أو ماكيناتها أو استحواذات على شركات أخرى.

وأضاف أن البورصة كأداة تمويل وزيادة رأس المال تعمل على تمويل تلك المشاريع والمهمات عن طريق حملة الأسهم (المساهمين) وتساهم الشركات المدرجة في البورصة بشكل أو بآخر فى حل أزمة البطالة طالما الشركة تعمل وتنتج فمن الطبيعى والمنطقي أن يكون لديها عمالة والأرجح أن الشركات تنمو وتتوسع ومن ثم تزداد العمالة لديها.

وأوضح أن إنتاج شركات البورصة جزء من الإنتاج القومى والذى يعد عمود الاقتصاد الفقري وأساسه والذى كلما زاد ازداد معه الرخاء والنمو للدولة ومواطنيها على حد سواء.

الحوار الوطني الطروحات لجنة أولويات الاستثمارات البورصة سوق المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

التموين تعلن عن ممارسة لشراء زيت خام محلي بالجنيه

الحوار الوطني| سعيد الفقي.. الاستثمار في البورصة أسرع أدوات النمو الاقتصادي

الحوار الوطني.. خبراء أسواق مال يكشفون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويؤكدون: الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو

الحوار الوطني| خبراء يوضحون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

الحوار الوطني| خبير يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

البورصة تفقد 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

التموين: صرف كيلو أرز أو مكرونة لمن يقل عدد أفراد بطاقته عن 4

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

التخلف عن السداد ليس واردًا..تفاصيل اجتماع بايدن والكونجرس بشأن أزمة سقف الدين

السياسات المالية والنقدية.. كيف تخرج الحكومة من مأزق مؤسسات التصنيف الائتماني لضبط الاقتصاد وتوفير التمويل

مفاجأة.. أمريكا لن تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.. ما الأمر؟

نقيب الصحفيين ناعيا محمود بكري: ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر

الكيلو يتراوح بين 150 و175 جنيهًا.. شعبة القصابين تكشف تفاصيل أسعار الأضاحي

خبير تحكيمي يكشف مدى أحقية بروكسي في 3 ركلات جزاء أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعجز الجنسي .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

من سيارتها.. حلا شيحة تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ