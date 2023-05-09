مع الدقيقة 7.. بروكسى يفاجئ الزمالك بهدف مبكر في كأس مصر

سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 في المباراة المقامة حاليا على ملعب القاهرة الدولى في ادور الـ32 من كأس مصر.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - سيف فاروق جعفر .

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا - سيد عبد الله "نيمار".

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : فرج شوقي

خط الدفاع : نادي حسن - مصطفى صلاح - مروان النجار - شاكر أشرف.

خط الوسط : محمد صبري - أدهم أحمد - عبد الحميد علي ميدو

خط الهجوم : مصطفى حماده - أحمد جمعة - كامل أحمد .