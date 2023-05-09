عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

سد النهضة
سد النهضة

تعرضت إثيوبيا، أمس الاثنين، لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر، وحدث على عمق يقدر بحوالي 9.8 كيلومترات، وأثار هذا الزلزال المخاوف من أن ينجم عنه انهيار سد النهضة، الذي تم بناؤه على النيل الأزرق ويعد مصدر قلق للدول المجاورة لإثيوبيا وخاصة السودان، الذي يعتمد بشكل كبير على مياه النيل، وتخشى السودان من أن يؤدي انهيار السد إلى إغراق المناطق المحيطة به، ويتسبب في تدمير بنية تحتية هامة وخسائر بشرية واقتصادية كبيرة.

 

أقرب زلزال لـ سد النهضة

 

وحسب ما يقول الخبير المصري عباس شراقي، فإن زلزال الأمس هو الأقرب لموقع سد النهضة من زلازل تعرضت لها إثيوبيا خلال المائة عام الأخيرة، حيث يبعد مركزه فقط عن السد حوالي 100 كيلومتر وحوالي 420 كيلومترا عن أديس أبابا، مؤكدا أن مثل هذه الزلازل سيكون لها تأثير كبير في حالة إذا وصلت قوة أي منها إلى 5 ريختر، وفي وجود مخزون كبير من المياه في السد.
 

وأضاف شراقي، أن منطقة الأخدود الأفريقي الذي يقسم إثيوبيا نصفين هي أكثر المناطق الأفريقية تعرضاً للزلازل والبراكين، ومتوسط عمق الزلازل في إثيوبيا من 12 لـ 30 كيلومترا، ولذلك فإن المخاوف قد تكون مؤكدة إذا حدث زلزال وكانت كميات المياه المخزنة في السد كبيرة جدا، مشيرا إلى أن تخزين 74 مليار متر مكعب وفق ما تخطط له أديس أبابا يعني أنّ السد سيبلغ وزنه 74 مليار طن، في حين أنه مقام بمنطقة بها تشققات، وبالتالي قد تتسرب المياه إلى هذه التشققات وتساعد على حدوث انزلاقات ومن انهيارات.

مياه النيل الأزرق تنحدر بشدة

وكشف الخبير المصري، أن دراسات علمية كثيرة حذرت من هبوط أرضي في موقع السد خاصة أن إثيوبيا من أكثر الدول معاناة من شدة انجراف التربة، فضلا عن أن مياه النيل الأزرق تنحدر بشدة من 1800 متر عند بحيرة تانا إلى 500 متر عند سد النهضة مما يشكل فيضانات كبيرة، مشيرا إلى أن السد والبحيرة يتواجدان على فوالق من العصر الكمبري بالإضافة إلى أن صخور منطقة السد "جرانيتية" وشديدة التحلل.
 

يذكر أنه وقبل أسابيع قليلة، كانت إثيوبيا أعلنت مجددا أنها انتهت من بناء 90% من السد، رغم تحذير دولتي المصب مصر والسودان بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل، واتخاذ أديس أبابا قرارا أحاديا منفردا بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع الدولتين.

 

انخفاض مستوي بحيرة السد

وكشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، انخفاض مستوى بحيرة السد بحوالي 10 أمتار وتفريغ مياه بحوالي 7 مليارات متر مكعب، مع توقعات بقيام إثيوبيا بزيادة ارتفاع الممر الأوسط للسد استعدادا للتخزين الرابع.

زلزال سد النهضة انهيار السد اثيوبيا السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

هل يعود الابن الضال؟! رمضان صبحي يغازل القلعة الحمراء.. ومجلس الأهلي يخشى الغضب الجماهيري

الأهلي قصة حب لا تنتهي| حكاية مشجع خطف قلوب المصريين بالسوبر.. وهذه حقيقة وظيفته

صيام ونوم ودش بارد| الكشف عن 5 طرق جديدة فعالة لحرق الدهون أثناء النوم

“حقن البرد” تسبب الوفاة| "الصحة" تحذر منها.. وتؤكد: الفيروس المنتشر يستمر لـ 3 أيام

مدد تخزين اللحوم والأسماك والدواجن في الفريزر.. ومفاجأة بخصوص الخضروات والفواكه| ملف كامل

زنا محارم وعلاقة غير مشروعة| حكاية أم زياد وقصة اكتشاف أفعال نجليها المشينة.. تفاصيل

بعد توترات وصلت لعقوبات| هل تكتب زيارة السعودية نهاية جولة ميسي الباريسية؟! وهذه وجهته المقبلة

ترشيحاتنا

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سامح شكري: الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها في السودان

وزير الخارجية: حل القضية السودانية من خلال التفاعل العربي

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن مقتل أحد صحفييها في باخموت بأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

فيديو

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ