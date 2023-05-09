رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد: نثق في قدرة الأهلي على تنظيم كأس الكؤوس

أعرب منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن سعادته بانطلاق بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، والتي يستضيفها النادي الأهلي في نسختها الحالية. ورحب في مستهل كلمته أثناء حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسادة مسؤولي الاتحاد الإفريقي والعربي والمصري لكرة اليد.

وأعرب أريمو عن سعادته بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، والتي تتزامن منافساتها مع مرور 50 سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي، مؤكدا ثقته في قدرة الأهلي ومسئوليه على تنظيم البطولة والخروج بها في أفضل شكل ممكن، وبما يليق باسم الأهلي ومرور ٥٠ سنة على تأسيس الاتحاد الإفريقي.

هذا ويشارك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات» 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقًا في منافسات السيدات.

وكشف الاجتماع الفني للبطولة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين في منافسات الرجال والسيدات.

المجموعة الأولى (رجال):

•الزمالك (مصر) – وداد سمارة (المغرب) - جي إس كي (الكونغو الديمقراطية) – فانز (الكاميرون) – ريد ستار (كوت ديفوار).

المجموعة الثانية (رجال):

•الأهلي (مصر) – سبورتنج (مصر) – رجاء أغادير (المغرب) – كيركوس (إثيوبيا).

المجموعة الأولى (سيدات):

•بترو أتلتيكو (أنجولا) – DGSP (جمهورية الكونغو) – موكنين (تونس) – سبورتنج (مصر) – فانز (الكاميرون).

المجموعة الثانية (سيدات):

•أول أغسطس (أنجولا) – هبيتات (كوت ديفوار) – الأهلي (مصر) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).