بيراميدز ينهي الشوط الأول بهدفين نظيفين أمام الإسماعيلي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في الدوري الممتاز.

احرز وليد.الكارتي نجم بيراميدز الهدف الاول في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة واحرز إسلام عيسى الهدف الثاني في الدقيقة الأربعين،لينتهي الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض بهدفين دون رد.

بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - عبد الله مجدي - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر - دودو الجباس - محمود دونجا - هشام محمد