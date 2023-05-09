خالد الغندور: الزمالك ينجو من مفاجآت كأس مصر بصعوبة

انتزع فريق كرة القدم بنادى الزمالك، فوزا صعبا علي منافسه بروكسي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولى في الدور الـ32 من كأس مصر.

وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك: “الزمالك ينجو من مفاجآت بطولة كأس مصر بعد الفوز علي بروكسي بصعوبة بنتيجة 2/3”.

سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

تعادل الزمالك أمام بروكسى عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

تمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة للزمالك أمام بروكسى.