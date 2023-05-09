أحمد عبد الملك عن مستوى الزمالك أمام بروكسي: ربنا يعين المدرب

انتزع فريق كرة القدم بنادى الزمالك، فوزا صعبا علي منافسه بروكسي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولى في الدور الـ32 من كأس مصر.

وكتب أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك: "اللي بتكلم عليه من فترة أنه لا يوجد فروقات في الكرة، الدرجة الثانية والثالثة زيهم زي الممتاز وفي لاعيبة عندها طموح وبيلعبو بملاليم.



وتابع أحمد عيد عبد الملك: “يا جماعة تيشيرت النادي والمساندة والتصييت من الإعلام ومن الجماهير والنفخ والمناخ بس هما الفرق بين لاعيبة الكرة في مصر في كل الدرجات”.

وأضاف أحمد عيد عبد الملك: "طبعاً إلا بعض المواهب الي يتعدو على الصوابع.. في الآخر لينا الجنة بشكل فرقتنا ده.. وربنا يكون في عون أي مدرب يشتغل الفترة دي عاوز شغل علي العقلية قبل الامكانيات اللي هي أصلاً قليلة !!"



سجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة 56.

تعادل الزمالك أمام بروكسى عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

تمكن سيف الجزيرى من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة للزمالك أمام بروكسى.