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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: النظام الدولي يشهد حالة عدم استقرار

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن النظام الدولي يشهد حالة  من السيولة وعدم استقرار، حيث انتهى النظام القديم، والنظام الجديد لم يتبلور حتى الآن، وهذا الكلام يشمل المنطقة العربية والإقليم ككل.


وتابع "كمال"، خلال  حواره  ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك مجموعة من الأزمات الممتدة والمعقدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الازمة السودانية قبل أن تتحول لأزمة وصراع مسلح، كان هناك صخب سياسي، وهذا يرجع إلى أن الازمة السودانية معقدة، نتجت بسبب تداعيات احداث 2011. 


وأضاف أن ما يحدث في السودان لا يؤثر فقط على الخرطوم، ولكن تأثيره السلبي يمتد إلى خارج السودان، فما يحدث في السودان ناتج من صراع بين القوى الكبرى، حيث تتواجد الصين بشكل كبير في السودان، وكذلك روسيا ، والولايات المتحدة بدأت  تعود للسودان، في محاولة لطرد أو تحجيم النفوذ الصيني والروسي.


 ولفت إلى أن الخريطة الإقليمية معقدة، فبعض الدولة حاولت إبعاد الخرطوم عن القاهرة، مشيرًا إلى ان السودان دولة مهمة للقاهرة، خاصة أنها دولة مجاورة، وهناك حركة تجارة  كبيرة بين البلدين، خلاف تواجد ملايين من السودانيين في القاهرة، والاحداث في السودان ستزيد من هذه العديد، وهذا يؤثر على الدولة المصرية. 

 

 الموقف المصري من الأزمة السودانية كان سليما 


وأشار إلى أن الموقف المصري من الأزمة السودانية كان سليما للغاية، في ظل الحساسية السودانية  في التعامل مع الازمة الداخلية ، مشيرًا إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف السياسية  في السودان ، وفي نفس الوقت تؤكد على الدور الوطني للمؤسسات السودانية. 

المنطقة العربية الأحداث في السودان أزمة السودان أحداث 2011 الأطراف السياسية

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