خبير بالشئون الأفريقية: الصراع في الخرطوم الأول من نوعه منذ 125 عاما

قال علاء عبد الحليم، الخبير في الشؤون الافريقية، إن هناك صراعا كبيرًا بين قوات الدعم السريع والجيش طوال الفترة الماضية، مما أدى لحدوث حرب مدن داخل الخرطوم لأول مرة منذ 125 عاما، مشيرًا إلى أن هذا الصرع قد يستمر بسبب وجود أطراف دولية تدخلت في هذا الصراع مثل الصين وروسيا.



وتابع "عبد الحليم"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن روسيا تتواجد في الخرطوم من خلال فاغنر، والصين تتواجد من اجل إنشاء طريق الحرير، وأمريكا تحاول إبعاد النفوذ الصيني والروسي من السودان، مشيرًا إلى أن الدور المصري محمود في الخرطوم، رغم وجود بعض التحفظات من قبل القوى السياسية.

الكثير من التغيرات في الخرطوم



وأضاف أن الدولة المصرية كانت تتعامل مع القوى السياسية الرسمية طوال السنوات الماضية، ولكن خلال آخر 20 عامًا حدثت الكثير من التغيرات في الخرطوم، ولذلك من الضروري أن تتواصل الدولة المصرية مع كافة الأحزاب السياسية.