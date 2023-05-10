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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تصفح الموبايل والرد على المكالمات داخل الحمام.. دار الإفتاء ترد

الحمام
الحمام

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن حكم تصفح الموبايل في الحمام والجلوس به لفترة طويلة.

 

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وقال أمين الفتوى في تصريح له، إن الحمام الموجود حاليا ليس له الأحكام الموجود في التراث، فما هو في التراث أنه ينبغي ألا يجلس الإنسان في الحمام لفترة طويلة لأنه بيت الداء والنجاسة ، ولهذا نقول (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) عند دخوله.

 

حكم تصفح الموبايل في الحمام

 

وأشار إلى أن الحمامات المعاصرة لها شكل آخر، لأن النجاسة تزول منها باستمرار بسبب الأدوات الحديثة.

وتابع: فطالما أزيلت النجاسة وتغير المكان وتغيرت هيئته فيختلف مع هذا التغير الحكم الشرعي الموجود في التراث.

وأوضح، أمين الفتوى أنه لهذا لم يعد الحمام بيت الداء ولم يعد الحمام بيت النجاسة أو بيتا للشيطان، لأن هيئته تغيرت عما كانت عليه قديما.

وأضاف، أنه لذلك لا حرج شرعا في تصفح الموبايل والانترنت في الحمام ، وكذلك قراءة الجرائد والصحف بداخله، وكذلك الرد على المكالمات الهاتفية داخل الحمام.


دخول الحمام بالهاتف

 

بدوره قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع من دخول دورات المياه أو الحمامات بالهواتف المسجل عليها قرآن أو أدعية أو نغمات أذان.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن الهاتف بمثابة ذاكرة الإنسان، ولكن ينبغي أن يضبط على الوضع الصامت، وكذلك تجنب وضع آيات كصورة ثابتة على شاشة الهاتف إذا كنا مضطرين للدخول به إلى هذا المكان وذلك إن تعذر وضعه خارجه.

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