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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بفستان شفاف وقصير

زينب فياض
زينب فياض

خطفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلوب متابعيها بأحدث إطلالاتها، إذ شاركتهم بصورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وبدت زينب بإطلالة جريئة وجذابة، وارتدت فستان مثير ومكشوف باللون الأبيض مصمم من الدانتيل الشفاف، قصير، ذا أكمام طويلة، ومكشوف البطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الساحر الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زينب فياض تصفيفة شعر مميزة حيث تركت خصلاتها البني اللامعة  تتدلى على كتفيها بشكل أنيق، كما وضعت مكياجاً ناعماً، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون النود اللامع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.


وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

 

IMG_٢٠٢٣٠٥٠٩_١٢٠٢٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٩_١٢٠٢٣٨
ابنة هيفاء وهبي زينب فياض ابنة هيفاء وهبي اطلاله جريئه احدث ظهور لها باللون الابيض

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