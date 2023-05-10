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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية يكشف تفاصيل لقاء البابا تواضروس والفاتيكان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث بأسم الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية، أن زيارة البابا تواضروس للفاتيكان لمقابلةالبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، تأتي بمناسبة مرور 50 عاما على عودة العلاقات بين الكنيسة المصرية وكنيسة الفاتيكان.

 

وقال موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر القناة الأولى المصرية"، أن لقاء الزعيمين سيطرح دعاوى للسلام والمحبة في كل مناطق الصراع، والبابا تواضروس أشار إلى أنه عندما سيجتمع مع بابا الفاتيكان، سيتم طرح تلك الفكرة.

 

سيلقي البابا تواضروس “كلمة محبة”.

وتابع المتحدث بأسم الكنبسة الأرثوذوكسية المصرية، أن زيارة البابا تواضروس ستستمر نحو 3 أيام، نها لقاء ثنائي، وسيشارك البابا تواضروس في الإجتماع الإسبوعي مع البابا فرنسيس، وسيلقي البابا تواضروس “كلمة محبة”.

الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية البابا تواضروس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مناطق الصراع

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