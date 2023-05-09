جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي، لم يحتسب 3 ركلات جزاء في المباراة.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بروكسي استحق ركلتين جزاء والزمالك استحق واحدة أيضًا".

وأضاف جهاد جريشة: "لا يوجد خطأ متعمد واستحالة أن تكون الأخطاء مقصودة، ولولا غياب الـVAR، كانت الأخطاء تم احتسابها".

وأشار جريشة، إلى أن وليد عبدالرازق حكم المباراة تأثر بغياب تقنية الفيديو، خاصةً أنه يتعامل في المباريات بالتقنية وغيابها أثر على أدائه.

واختتم جهاد جريشة: "الحكم كان غير موفق اليوم ويستحق الحصول على درجة 6.5 من 10 كتقييم للمباراة".