لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن البنيني سامسون اكينولا مهاجم الزمالك لن يشارك مُجددًا مع الفريق الأبيض، بعدما حصل على فرصة في لقاء بروكسي ولم يظهر طوال اللقاء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "سامسون لم يقدم أي شئ طوال اللقاء، واعتقد ان رحيله عن الفريق بات مؤكدًا بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "نفس الأمر بالنسبة للمغربي بلحاج، كان من المفروض أن يقدم أداءًا جيدًا، لكي يجبر مسئولي الزمالك على ضمه نهائيًا من أسوان".

وواصل: "هناك لاعبين حصلت على الفرصة من جانب أوسوريو، ورغم ذلك بعضهم لم يقدم أي شئ يذكر".