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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط وخطوات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

بدأت النيابة الإدارية، في تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة، وذلك عبر الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية.

خطوات التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

حددت النيابة الإدارية شرطين أساسيين لضمان قبول التسجيل من قبل المتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حده.

النيابة الإدارية



طريقة التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

  1. - يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكترونى، واتباع الإرشادات بدقة، حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.
  2. - لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.
  3. - يتم التقديم عن طريق التقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكترونى، في الفترة من 11 إلى 28 مارس 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر.
  4. - يبدأ تقديم الطلبات في تمام التاسعة صباحا، وينتهي في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا، في فترة أيام تقديم الطلبات.

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شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها:

  1. - ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد.
  2. - ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 5 مارس 2023 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني.
  3. - أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
  4. - تسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني.
  5. - أن تثبت لياقته الصحية وفقًا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم إجراؤها لدى شغل الوظيفة.
النيابة الإدارية


وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

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