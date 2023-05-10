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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

فوضى انتشار الباعة الجائلين تزعج أهالي قرية القرشية بالغربية

صدى البلد

استغاث أهالي قرية القرشية التابعة الى مركز السنطة فى محافظة الغربية، في رسالة بعث بها أحد السكان، نيابة عنهم، لخدمة القراء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتضررهم من احتلال الباعة الجائلين الشوارع و افتراش بضائعهم أمام المنازل .

يقول المواطن محمد عبد الرحمن في رسالته: “نعاني نحن أهالي قرية القرشية التابعة الى مركز السنطة من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي حيث احتلوا الأرصفة وأصبحوا في الشوارع الرئيسى والأعلى كثافة سكانية، وأقاموا فرشًا بشكل غير لائق وتم إغلاق الطريق العام بشكل كامل، مع انتشار أصوات الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار وسط حالة من الفوضى المستمرة على مدار الساعة في الطريق العام”.


وأضاف أن الشوارع أصبحت محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة جميع أيام الأسبوع وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة ، وتشويه منظر الشارع، ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.


وأشار إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارى.


وطالب أهالي المنطقة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بمركز السنطة فى محافظة الغربية بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.   ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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