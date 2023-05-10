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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|أول تعليق من حكم مباراة الزمالك وبروكسي.. وكولر يحدّد بديل متولي في الأهلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

بلا نجوم.. تعليق قوي من لاعب الأهلي السابق بشأن مواجهة الترجي

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تشهد قوة، كما أن نبيل معلول مدرب فريق باب سويقة يعتبر واحدًا من أبرز المدربين في أفريقيا.

كولر يحدّد بديل محمود متولي في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي  استقر على مدافع جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.

بعد عبد المنعم وفتحي .. نجم جديد من الأهلي على رادار نادٍ سعودي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن  نادي أهلي جدة السعودي دخل في مفاوضات جادة مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع التونسي الدولي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

آخر تطورات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر إلى تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

خبير تحكيمي يكشف مدى أحقية بروكسي في 3 ركلات جزاء أمام الزمالك

أكد جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن وليد عبد الرازق حكم مواجهة الزمالك ضد بروكسي، تغاضى عن احتساب عدد من الأخطاء المؤثرة داخل المباراة.

خارج الخدمة.. هشام يكن يفتح النار على نجم الزمالك

أكد هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق أن أداء فريق الزمالك أمام بروكسي في بطولة كأس مصر غير مطمئن وكان يجب احترام المنافس أكثر من ذلك.

عبد الملك يوجه طلبًا عاجلاً لإدارة الزمالك بشأن نجم الفريق

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن الكولومبي أوسوريو شاهد مستوى لاعبيه خلال لقاء بروكسي في كأس مصر، وهي النقطة الإيجابية بالنسبة للجهاز الفني للفريق الأبيض خلال اللقاء بغض النظر عن مستوى الفريق.

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

علّق وليد عبد الرازق، حكم مباراة الزمالك وبروكسي، على أدائه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح القلعة البيضاء، ضمن منافسات دور الـ 32 في بطولة كأس مصر.

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