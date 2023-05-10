كولر يحدد بديل محمود متولي في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استقر على مدافع جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الضوء الأخضر لناديه بالتعاقد مع محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر في الموسم المقبل على حساب محمود متولي مدافع الفريق الذي يعاني من كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة مع الفريق".

محمود متولي والأهلي

وتابع:" كثرة إصابات محمود متولي مع النادي الأهلي تهدد تجديد عقده مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة ".