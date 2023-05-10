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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك يوجه طلبًا عاجلاً لإدارة الزمالك بشأن نجم الفريق

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن الكولومبي أوسوريو شاهد مستوى لاعبيه خلال لقاء بروكسي في كأس مصر، وهي النقطة الإيجابية بالنسبة للجهاز الفني للفريق الأبيض خلال اللقاء بغض النظر عن مستوى الفريق.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بطولة كأس مصر هي الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، وكان على اللاعبين إظهار جدية أكثر من ذلك داخل الملعب، ولكن أوسوريو أخطأ في بداية اللقاء، لكن نلتمس له العذر فهو مازال جديدًا على الكرة المصرية".

وأضاف: "الزمالك سيدخل معركة الدوري ومُطالب بالفوز في جميع المباريات المقبلة من أجل حجز مركز متقدم للعب في دوري الأبطال، ونتائج فيوتشر وبيراميدز قد تساعد الفريق في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "في مصر هناك 10 لاعبين جيدين، والباقي نفس المستوى، الفوارق قريبة للغاية بين اللاعبين، بروكسي فريق جيد ولديهم خبرات رغم انه تم تكوينهم حديثا، ولم يعجبنِ أداء الزمالك ولا إدرة أوسوريو للمباراة، وكان عليه خوض اللقاء بالقوام الأساسي استعدادًا للدوري".

وواصل: "نريد معرفة موقف إدارة نادي الزمالك، وهل الإدارة الحالية ستكمل المسيرة، أم سيتم تعيين لجنة جديدة، جمهور النادي له حق على المسئولين، يجب أن يتم إغلاق هذا الملف تمامًا، والنادي يعاني رياضيًا في كل الفرق الرياضية داخل النادي".

عبدالملك عن أداء الزمالك

وأردف عبدالملك: "هناك أخطاء عديدة ارتكبها محمود شبانة، ولم يقدم المستوى الذي يجعله يستحق اللعب فى الزمالك، وظهر بعيدا عن تركيزه تماما خلال مواجهة بروكسي، والأصلح الآن لدفاع الفريق محمود الونش ومحمد عبدالغني".

واستطرد عبدالملك: "سيد نيمار (نسى) الكرة، لم يظهر بنفس المستوى الذي ظهر عليه الموسم الماضي حتى الآن".

وأتم عبدالملك: "أوسوريو صبر كثيرًا على سيف جعفر في الملعب وكان بعيدًا عن مستواه، ومشاركة مصطفى شلبي كانت مؤثرة مع سيف الجزيري، وسامسون لم يقدّم أي شيء يذكر".

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