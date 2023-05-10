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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلا نجوم.. تعليق قوي من لاعب الأهلي السابق بشأن مواجهة الترجي

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تشهد قوة، كما أن نبيل معلول مدرب فريق باب سويقة يعتبر واحدًا من أبرز المدربين في إفريقيا.

وقال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "فريق الترجي من أقوى الفرق في إفريقيا وله باع طويل في المنافسات القارية، قد يكون ليس بنفس القوة، لكن لديه مجموعة لاعبين يمتلكون مهارات جيدة وقادرون على تحقيق نتائج لصالحهم".

وواصل: "مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بدأ يفهم اجواء القارة الافريقية، واللياقة البدنية للاعبي الفريق الأحمر جيدة، وخط وسط الأهلي في الفترة الماضية لديه مقومات جيدة".

وأكمل: "فريق الترجي متكامل ويلعب بشكل جماعي وحاليا لا يضم نجوم كثيرة كما كان يحدث في الماضي، لكن المجموعة الحالية يتميزون باللياقة البدنية الجيدة".

وأردف: "كولر سوف يسعى للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب، وغياب جماهير الترجي سيكون عامل مؤثر لصالح الفريق الأحمر".

الأهلي ضد الترجي 

وزاد: "محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم لا غنى عنهما أمام الترجي، وياسر إبراهيم أو متولى الثنائي لديهم مميزات جيدة، فيما سوف يستمر مروان عطية وبجواره حمدي فتحي، والافضل مشاركة ديانج على حساب عمرو السولية.. وفي خط الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا هم الأنسب لخوض اللقاء.. وأرى أن محمود كهربا الأفضل في الهجوم لأنه متفاهم مع بيرسي تاو".

وأتم: "اتوقع نتيجة المباراة التعادل في تونس، والأهلي سيفوز في القاهرة".

الأهلى أحمد أبو مسلم الترجي نبيل معلول إفريقيا

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