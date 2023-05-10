صحف الإمارات اليوم| مصر تؤكد: الدول العربية الأقدر على حل أزمة السودان.. والسعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا.. ولا اتفاق على رفع سقف الدين العام الأمريكي

الإمارات تدين استشهاد فلسطينيين في غزة

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بمحيط كنيس في تونس

هيئة محلفين تصدر قرارها بشأن اعتداء ترامب على كاتبة

الأمم المتحدة: الأزمة السودانية تدفع 700 ألف للنزوح

الرئيس التونسي: لن تستقيم الدولة إلا بوضع حد للمفسدين

سلّطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار الإقليمية والعالمية، فيما تم التركيز على أزمة السودان والغارة الإسرائيلية على غزة.

ونقلت صحيفة "البيان"، أن الإمارات أدانت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة وأسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

عربيًا، نقلت "البيان" أن المملكة العربية السعودية قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وذلك انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أفادت بمقتل 5 أشخاص بينهم ثلاثة عناصر أمنية، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية في إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة التونسية في بيان أن عنصر أمن بمركز للحرس الوطني على أطراف جزيرة جربة فتح النار على زميل له فأرداه قتيلا قبل أن يستولي على الذخيرة محاولا الوصول إلى الكنيس.

ومن صحيفة "الاتحاد"، أفادت الأمم المتحدة، بأن المعارك الدائرة في السودان تسببت حتى الآن بنزوح أكثر من 700 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون، "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخلياً من الاشتباكات التي بدأت في 15 أبريل.

أما صحيفة "الخليج"، فذكرت أن وزير الخارجية سامح شكري رحب بالجهود المخلصة من الدول العربية، التي تؤدي لنتائج إيجابية لحل الأزمة السودانية، موضحاً أنها قضية عربية، ولا بُد من حلها من خلال التفاعل العربي، والجهود المبذولة على مستوى الجامعة العربية.

كما نقلت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أن الدولة لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، في وقت وقع فيه القيادي الإخواني عبدالمجيد الزار المتهم بالفساد بقبضة الأمن التونسي.

ونقلت الرئاسة التونسية عن سعيّد قوله: إن البلاد تمر بمرحلة دقيقة، وربما من أدق المراحل، ولا أحد فوق القانون، وعلى القضاء وضع حد لهؤلاء المفسدين، ووضع حد للشبكات التي تفسد في العديد من القطاعات، والتي ما زالت تحاول يائسة تخريب البلاد ولابد من إنصاف الجميع في إطار القانون، مشيراً إلى أن تونس تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها.

عالميًا، سلطت صحيفة "البيان" الضوء على أزمة سقف الدين الأمريكي، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن التخلف عن سداد الدين العام للولايات المتحدة "ليس خيارًا" واردًا، وذلك بعد انتهاء اجتماع عقده مع المعارضة الجمهورية من دون التوصل إلى أي حلّ للخلاف الدائر بشأن رفع سقف الدين العام، لكن الفرقاء اتفقوا على عقد لقاء جديد بعد ثلاثة أيام.

أما صحيفة "الاتحاد" فأشارت إلى أن هيئة محلفين أمريكية، قالت الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إي. جين كارول في تسعينيات القرن الماضي، ثم شوه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وقررت الهيئة، المؤلفة من تسعة قضاة في إحدى محاكم مانهاتن الاتحادية، إلزام الرئيس السابق بدفع نحو خمسة ملايين دولار أميركي على سبيل التعويض.

ومن صحيفة "الخليج"، أعلنت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، أن روسيا واصلت هجماتها الليلية على عاصمتها كييف ومدن أخرى، واستخدمت خلالها قاذفات استراتيجية ومسيرات استهدفت نحو ثلثي الأراضي الأوكرانية.

في حين حض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام بلاده إليه، كما دعا، خلال الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في كييف إلى الإسراع في تسليم الذخيرة لقواته.