برلمانية تثمن بدء الجلسات النقاشية للحوار الوطني

ثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بدء انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأسبوع القادم وانعقادها بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع مشيرة الى ضرورة حرص المشاركين فى هذه الجلسات على استيعاب كافة الآراء والاستماع لمختلف الاطياف بالمجتمع.



وأكدت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بتأكيد إدارة الحوار الوطنى على أن الجلسات لن تعتمد على التصويت بل تسعى لخلق مزيد من المساحات المشتركة وفي حالة عدم التوافق سيتم رفع كافة التوصيات فلا إقصاء لأحد ولا تدخل من المقرر أو المقرر المساعد الا بعملية تنظيمية فقط معلنة التام بأن الجلسات علنية حتى يكون الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية على علم تام بما يدور من مناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى .



كما أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بحرص الأمانة الفنية ومجلس الامناء على خروج جلسات اللجان بصورة مشرفة حتى تحقق الغاية منها في استيعاب كافة الآراء داخلها والاستماع للجميع، وإتاحة مناخ مناسب لطرح المقترحات والأفكار خاصة أن الجلسات تشمل مناقشة 113 قضية .



معربة عن ثقتها التامة فى قدرة المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى الخروج بتوصيات واقتراحات مهمة حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصناعية المدرجة على طاولة الحوار الوطنى

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات .