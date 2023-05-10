عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إماراتي: قفزة ضخمة في الاستثمار النظيف بالتريليون دولار.. تفاصيل

سلطان الجابر
سلطان الجابر


صرح الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف المناخية التابع للأمم المتحدة COP28  سلطان الجابر، بأن حجم الاستثمارات في التقنيات النظيفة زاد خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

أكبر ضربة صينية لأمريكا.. الدولار إلى انهيار خلال الفترة المقبلة

تحذير أممي خطير من مرض فتاك يقتل الأوكرانيين أكثر من الإيدز وكوفيد

مفاجأة بأسعار الذهب العالمية اليوم.. انخفاض وسط مخاوف انهيار الدولار

تحذير رهيب من انهيار الدولار الأمريكي في هذه الحالة الوحيدة


وتستضيف الإمارات الدورة ال٢٨ للمناخ، بعدما استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي كوب27.

وذكر الجابر، أن حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة تجاوز للمرة الأولى حاجز 2 تريليون دولار خلال العام الماضي.

أضاف الرئيس المعيّن لـ COP28 سلطان الجابر، بان العالم بحاجة لزيادة قدرات ‎الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 ومضاعفتها مرة أخرى بحلول 2040.

وذكر  الجابر، بان الطلب العالمي على ‎الطاقة سيواصل النمو مع ازدياد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار نسمة بحلول 2030.

ولفت  الجابر إلى أنه  خلال العام الماضي، كان نصيب ‎الاقتصادات النامية من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة 20% فقط.

وسبق وقال الجابر قبل أيام، وهو سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس الإماراتي المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن بلاده تسعى إلى المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية من خلال COP28.

وقال في كلمته بختام حوار بترسبرج للمناخ بألمانيا: "نسعى أن تترك الإمارات إرثًا متميزًا من التقدم في العمل المناخي عبر تضافر الجهود والعمل الفعّال".

وأشار إلى أن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكد بشكل قاطع أن العالم بعيد عن المسار الصحيح، مضيفا: "ليس أمامنا خيار سوى أن نكون واقعيين وعمليين، وأن نتكاتف ونغتنم فرصة إجراء الحصيلة العالمية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس".

وتابع: "لقد مضت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس، ولم يتبقَ لدينا سوى 7 سنوات حتى عام 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 43% والحفاظ على طموحات اتفاق باريس".

في الوقت نفسه، أكد أن "تحقيق الأهداف المنشودة للعمل المناخي، يرتبط بمعالجة موضوع الثقة، فالطموحات عالية، والثقة منخفضة"، مشيرا إلى أن الدول النامية لا تزال تنتظر تنفيذ التزام الدول المتقدمة تعهدها قبل 14 عامًا بتوفير مبلغ 100 مليار دولار.

في عام 2009، وافقت الدول الغنية على تقديم 100 مليار دولار سنويا إلى الدول النامية من أجل العمل المناخي بحلول نهاية عام 2020، وبحلول نهاية العام نفسه، وصل إجمالي الأموال إلى 83.3 مليار دولار فقط، بيد أنه لم يكتمل بعد في الوقت الذي تريد الدول النامية أن يُتاح لها هذا المبلغ كل عام.

وقال الجابر: "لا بد أن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بهذا الالتزام الذي تأخر تنفيذه كثيرًا، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، خاصةً وأن القيمة الفعلية لهذا الالتزام تراجعت بفعل معدلات التضخم مع مرور الوقت".

وأضاف: سيكون COP28 فرصةً لإيجاد حلول طبيعية مبتكرة، بما يشمل حماية مخازن الكربون الطبيعية، وضمان التنوع البيولوجي، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.

 

2 تريليون COP28 اتفاق باريس استثمار الاستثمارات الامارات التقنيات النظيفة الطموحات المناخية العمل المناخي تريليون دولار حجم الاستثمار سلطان الجابر سكان العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

لا نسيء لأحد.. وزير الخارجية الياباني يكشف عن خطوة كبرى نحو حلف الناتو

استقرار أسعار الذهب اليوم عالميا في انتظار بيانات التضخم| تفاصيل

صحيفة بريطانية: أوكرانيا ربما تكون وراء هجمات الكرملين

أمريكا في خطر| ضربة قاصمة للدولار إذا لم يتم التوافق بين بايدن والجمهوريين على سقف رفع الديون.. واشنطن قد تتخلف لأول مرة في تاريخها عن السداد في 1 يونيو

تحذير أممي خطير من مرض فتاك يقتل الأوكرانيين أكثر من الإيدز وكوفيد

ماذا حدث حتى يمد الجيش الروسي قوات فاجنر بالذخيرة ؟

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

بوتين في يوم النصر: الغرب هو من أشعل حرب أوكرانيا

ترشيحاتنا

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم 6 أطفال

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

السودان ضربة البداية .. مواعيد مباريات منتخب الشاطئية في كأس العرب

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ