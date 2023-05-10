مسئول إماراتي: قفزة ضخمة في الاستثمار النظيف بالتريليون دولار.. تفاصيل



صرح الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف المناخية التابع للأمم المتحدة COP28 سلطان الجابر، بأن حجم الاستثمارات في التقنيات النظيفة زاد خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.



وتستضيف الإمارات الدورة ال٢٨ للمناخ، بعدما استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي كوب27.

وذكر الجابر، أن حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة تجاوز للمرة الأولى حاجز 2 تريليون دولار خلال العام الماضي.

أضاف الرئيس المعيّن لـ COP28 سلطان الجابر، بان العالم بحاجة لزيادة قدرات ‎الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 ومضاعفتها مرة أخرى بحلول 2040.

وذكر الجابر، بان الطلب العالمي على ‎الطاقة سيواصل النمو مع ازدياد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار نسمة بحلول 2030.

ولفت الجابر إلى أنه خلال العام الماضي، كان نصيب ‎الاقتصادات النامية من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة 20% فقط.

وسبق وقال الجابر قبل أيام، وهو سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس الإماراتي المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن بلاده تسعى إلى المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية من خلال COP28.

وقال في كلمته بختام حوار بترسبرج للمناخ بألمانيا: "نسعى أن تترك الإمارات إرثًا متميزًا من التقدم في العمل المناخي عبر تضافر الجهود والعمل الفعّال".

وأشار إلى أن أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكد بشكل قاطع أن العالم بعيد عن المسار الصحيح، مضيفا: "ليس أمامنا خيار سوى أن نكون واقعيين وعمليين، وأن نتكاتف ونغتنم فرصة إجراء الحصيلة العالمية لإعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس".

وتابع: "لقد مضت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس، ولم يتبقَ لدينا سوى 7 سنوات حتى عام 2030 لخفض الانبعاثات بنسبة 43% والحفاظ على طموحات اتفاق باريس".

في الوقت نفسه، أكد أن "تحقيق الأهداف المنشودة للعمل المناخي، يرتبط بمعالجة موضوع الثقة، فالطموحات عالية، والثقة منخفضة"، مشيرا إلى أن الدول النامية لا تزال تنتظر تنفيذ التزام الدول المتقدمة تعهدها قبل 14 عامًا بتوفير مبلغ 100 مليار دولار.

في عام 2009، وافقت الدول الغنية على تقديم 100 مليار دولار سنويا إلى الدول النامية من أجل العمل المناخي بحلول نهاية عام 2020، وبحلول نهاية العام نفسه، وصل إجمالي الأموال إلى 83.3 مليار دولار فقط، بيد أنه لم يكتمل بعد في الوقت الذي تريد الدول النامية أن يُتاح لها هذا المبلغ كل عام.

وقال الجابر: "لا بد أن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بهذا الالتزام الذي تأخر تنفيذه كثيرًا، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، خاصةً وأن القيمة الفعلية لهذا الالتزام تراجعت بفعل معدلات التضخم مع مرور الوقت".

وأضاف: سيكون COP28 فرصةً لإيجاد حلول طبيعية مبتكرة، بما يشمل حماية مخازن الكربون الطبيعية، وضمان التنوع البيولوجي، والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.