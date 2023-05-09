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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أممي خطير من مرض فتاك يقتل الأوكرانيين أكثر من الإيدز وكوفيد

ملجأ في أوكرانيا
ملجأ في أوكرانيا

قال كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مجال الصحة، إن هناك قلقا من زيادة في مرض السل، الذي يقتل الآن عددًا أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم مقارنة بكورونا أو الإيدز، وفق ما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

من بين المشاكل، عدد كبير من الحالات في مناطق النزاع ، بما في ذلك أوكرانيا والسودان، حيث يصعب تعقب الأشخاص المصابين بالمرض وتشخيص المصابين الجدد.

قالت الدكتورة لوسيكا ديتيو ، المديرة التنفيذية لشراكة دحر السل ، إن السل هو أكبر قاتل من الأمراض المعدية في العالم اليوم ، حيث يودي بحياة حوالي 4400 شخص كل يوم ، بما في ذلك 700 طفل.

قبل COVID-19 ، الذي ينتقل مثل مرض السل عن طريق الهواء ، قالت "لم نشاهد حالات مرضية شديدة من السل ، ولكن بعد COVID رأينا نوعًا من السل رأيناه في الأفلام التي يبصق فيها الناس الدم".

ذكرت ديتيو أن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا والنزاعات ، أولاً وقبل كل شيء موجود في أوكرانيا ولكنه أصبح الآن أيضًا في السودان .

واعتبرت أن ذلك  له "تأثير كبير" على الجهود المبذولة لعلاج المصابين بالسل وتشخيص حالات جديدة.

وأردفت في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا لديها أكبر عدد من المصابين بالسل في المنطقة الأوروبية - 34000 حالة- وكذلك عدد كبير من المصابين بالسل المقاوم للأدوية.

قالت ديتيو: "من اللافت للنظر حقيقة أن الشعب الأوكراني يظهر بالفعل مرونة مذهلة في بذل قصارى جهده للحفاظ على خدمات الصحية مرض السل. لكن من الواضح أن الكثير من الناس غادروا البلاد".

ومع ذلك ، قالت ، تم بذل جهود كبيرة لتعقب المصابين بالمرض ، لكن ما يقلق الجميع هو ما إذا كان الناس في أوكرانيا يمكنهم الوصول إلى العلاج.

في السودان ، تلقى 18000 شخص علاجًا من مرض السل في عام 2021 ، وفقًا لشراكة دحر السل ، التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والتي تهدف إلى تحقيق عالم خالٍ من مرض السل.

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