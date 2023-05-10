هيئة ضمان الجودة: التعليم الأزهري له مكانة مهمة داخل مصر وخارجها

استقبل الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء 9 مايو ، الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز ضمان الجودة والتدريب بالجامعة والوفد المرافق لهما

وقدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة للدكتور علاء عشماوي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسا للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .

وقد استعرض الجانبان سبل تنمية التعاون بين هيئة جودة التعليم وجامعة الأزهر ، في إطار رؤية مصر 2030 وحرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة جودة التعليم بمصر ، باعتبار التعليم المتطور قاطرة التقدم والازدهار .

وخلال الاجتماع أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة جودة التعليم أن التعليم الأزهرى بشقية – الجامعي وقبل الجامعي - له مكانه مهمه في مصر والخارج ، بما يجسده من قيم علمية وإنسانية تحظى بالتقدير على كل المستويات .



وأكد رئيس هيئة جودة التعليم أن الفترة القادمة ستشهد تطورا نوعيا في منظومة الاعتماد وفي أنماط التدريب وعناصره المتعدده ، والذي ينعكس صداه على زيادة الوعي ونشر ثقافة الجودة لتصبح منهج حياه في عمل المؤسسات التعليمية ، وفي المجتمع ككل .

وأشار دكتور علاء العشماوي ، إلى حرص هيئة الجودة على تطبيق أحدث نظم الجودة العالمية بما يتواكب مع الهوية الوطنية والثقافية لمصر . وأشاد دكتور العشماوي بتجربة جامعة الأزهر في نشر ثقافة الجودة داخل مؤسساتها التعليمية ، وجعلها الحصول على دورات الجودة من شروط الترقيات الوظيفية .



ومن جانبه أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر على الدور المهم الذي تنهض به هيئة جودة التعليم في تطوير التعليم بمصر مشيرا الى ان اعتماد الكليات والبرامج الأزهرية يمثل ميزة تنافسية للكليات محليا ودوليا لاسيما وان جامعة الأزهر – والتي تضم 90 كلية و18 معهدا – يدرس بها طلاب وطالبات ينتمون ل 114 دولة حول العالم . واكد رئيس جامعة الأزهر أن حصول الدارسين – مصريين وغير مصريين - على شهادات تخرج من مؤسسات تعليمية أزهرية معتمدة من هيئة جودة التعليم تمثل بالنسبة لهم قيمة تنافسية كبيره بأسواق العمل داخل وخارج مصر .

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بفرق المراجعه الخارجية لهيئة جودة التعليم وتقاريرها التي تمثل اهمية كبيره للمؤسسات بماتتضمنه من توصيات للتطوير والتحسين .



وفي ختام الاجتماع وجه رئيس جامعة الأزهر الدعوة للدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة جودة التعليم لزيارة الجامعة والاطلاع على منظومة العمل بالكليات والمراكز .



من جانبها أكدت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري أن العمل الدءوب والتعاون النموذجي بين الهيئة ومؤسسة الأزهر الشريف نتج عنه طفرة فى معدلات الاعتماد للكليات والبرامج والمعاهد الأزهرية . وقالت دكتوره راجيه طه إنه تم اعتماد 28 كلية أزهرية و28 برنامج أكاديمي بالاضافة الي 1166 معهد أزهرى . واشادت د راجيه طه بالتشجيع المستمر الذي يقدمه فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لملف جودة التعليم .

وحول المزايا التنافسية لخريجي جامعة الأزهر قال الدكتور محمد الشربيني إن حجم جامعة الأزهر وتاريخها وأنماط التعليم بها يمثل ميزة نوعية وقدرة تنافسية للجامعه التي تضم بين جنباتها دارسين ينتمون لأكثر من 114 دولة في العالم . وأثنى الشريني على التعاون المشترك والمثمر بين جامعة الأزهر وهيئة جودة التعليم ، مؤكدا أن الجامعة تتابع وتهتم بالأخذ بكافة المستجدات التي تقرها الهيئة وذلك من خلال مركز ضمان الجودة بالجامعه ووحدات الجودة بالكليات .