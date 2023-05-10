عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: تنفيذ المشروعات الإستثمارية دون دراسة جدوى إهدار للمال العام

خالد بدوى عضو مجلس
خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أكد النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وجود فجوة مستمرة بين المقدر وماتم تنفيذه على أرض الواقع فى الحساب الختامى لموازنة الدولة، بالإضافه إلى الملاحظات على سياسة وزارة المالية فى صياغة الحساب الختامى.

وأضاف "بدوى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022 غياب حوكمة مجالس إدارات الهيئات الإقتصادية 95%  تكلف الدوله مبالغ طائلة وتحقق خسائر لماذا  تم تحويلها من هيئات عامة إلى إقتصادية طالما تحقق خسائر.

وأشار"نائب التنسيقيه" إلى عدم تنفيذ المشروعات الإستثمارية وفقا لدراسات جدوى ,هل يوجد إستثمار يؤدى إلى نتائج جيده دون السير وفقا لدراسات جدوى مما يؤدى إلى تحقيق نتائج غير محمودة ,وتسائل "بدوى"لما لايتم تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم تكراراها كل عام وهناك استياء لدى النواب من ذلك.

وأوضح "بدوى" وجود 7200 صندوق خاص كان بها ميزانيات تحقق رضا شعبى ,والآن لاتهدف سوى لتحصيل الأموال دون تحقيق الرضا الشعبى، مستنكرا وصول  صافى الدين العام الحكومى إلى نحو 6308.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022.

الحساب الختامى لموازنة الدولة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة المالية الجلسة العامة لمجلس النواب الهيئات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

بعد اتهام "أم زياد" أبناءها إقامة علاقات غير مشروعة|قرار مهم بشأن طليقها

جيش الاحتلال يجدد هجومه على غزة ويطالب المستوطنين بدخول الملاجئ فورا.. فيديو

لأول مرة منذ 20 عاما.. أردوغان أمام منافسة شرسة في انتخابات 14 مايو

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ