السبت.. بدء إجراءات التحويل للطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية، بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.

وتنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

وأشار الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية لنظام تحويل الطلاب الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية والأوكرانية، والتي يجب على الطلاب الالتزام بها؛ لضمان الموافقة على تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.



وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن إجراءات التحويل تشمل الآتي:

* يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023.

* الأعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.

_يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.

* الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.

* السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

* القيد في العام الجامعي 2022/2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

* القبول يوميًا بأولوية التقدم.

* حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

* لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

* لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

● الجامعة تستقبل الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على:

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذى درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي "إن وجد" (عدا طلاب الفرقة الأولى).

▪︎ يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.

▪︎ تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

▪︎ في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

▪︎ في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

▪︎ على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.

● العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات :

• الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات الغرض منه التأكد من وجود معادلة مُسبقة لخريجي هذه الجامعات بتلك الدول.

• التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات يكون عن طريق الجامعات الخاصة والأهلية وليس عن طريق الأفراد.

• تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بتجميع الأسماء التي وردت إليها في طلبات التقدم، وإرسالها لتحديد أوضاع هذه الجامعات، والرد من المجلس الأعلى للجامعات من خلال النموذج المُرفق على أن يشمل بيان الجامعات الآتي.

- اسم الطالب.

- الرقم القومي.

- الكلية المُلتحق بها.

- اسم الجامعة ومكانها.

☆ في حال ورود رد إيجابي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة استكمال إجراءات القبول، وإجراءات المقاصة.

☆ في حال ورود رد سلبي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة المُستقبلة تعليق إجراءات قبوله (Hold) لحين اجتيازه الامتحان، وتحديد المستوى.

● إجراءات الامتحانات:

• تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بإعداد كشوفات بالطلاب المطلوب عمل امتحانات لهم موضحًا فيها الآتي:

- اسم الطالب.

- الرقم القومي.

- الكلية الملتحق بها.

- العام الدراسي المُسجل فيه الطالب.

- رقم التليفون المحمول للطالب وولي الأمر.

- البريد الإلكتروني.

مع التأكيد على أن صحة البيانات مسئولية الجامعة والطالب.

☆ تقوم الأمانة بتجميع تلك القوائم، وعند تجميع عدد 200 طالب، يتم إرسالهم إلى الكليات الحكومية الأربع لعمل تلك الامتحانات، وإرسال النتائج، وهي:

• امتحانات طلاب كليات الطب البشري، تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان، تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

• امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.

• امتحانات طلاب كليات الهندسة، تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية.

● تسجيل الطلاب المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية:

• سوف يقوم مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة بتسجيل هؤلاء الطلاب في قوائم خاصة بهم.

• الطلاب المُسجلون في المركز هم المرجعية الوحيدة لإثبات إشغال نسبة الـ10% الزائدة بالكامل وذلك عند طلب زيادة الطاقة.

• الطلاب لن يتم تسجيلهم إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.

