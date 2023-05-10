مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات كبيرة جراء القصف الإسرائيلي بعدة مناطق في قطاع غزة، واستهدفت القصف مقرات خاصة للجهاد الإسلامي.

وأضافت "عوكل"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أكدت أن هناك إصابات بالغة الخطورة بقطاع غزة، ومن ضمنهم طفلة جراء القصف الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف تنتشر في كل شوارع غزة وتتجه في الأماكن المستهدفة من القصف الإسرائيلي لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وأعلنت جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات في منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.

وطالبت السلطات الإسرائيلية، مستوطني غلاف غزة بدخول الملاجئ فورًا.

جاء هذا بعد يوم واحد من شن طائرات إسرائيلية سلسلة ضربات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 15 حتى الآن.