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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. تدريب بدني شاق للمعلمين الجدد المستهدفين فى الجيزة

تدريب بدني شاق للمعلمين
تدريب بدني شاق للمعلمين الجدد المستهدفين فى الجيزة

قام أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بتفقد التدريب البدنى للمعلمين الجدد فى يومه الثانى وذلك بمجمع ملاعب السعيدية حرصا منه على الدعم المعنوى لهم وتعريفهم بأهميته لتأهيلهم بدنيا ونفسيا وصحيا وعقليا واجتماعيا لرفع كفاءتهم فى أداء العمل.

وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالمعلمين الجدد وتأهيلهم لرفع كفاءتهم وأدائهم البدنى فقد قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتوفير الأماكن المخصصة لتنفيذ تدريب المعلمين المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة، حيث تجمع المتدربون من جميع إدارات الجيزة التعليمية فى أماكن مخصصة لكل إدارة تعليمية، وتم التنفيذ تحت إشراف إدارة التنمية البشرية.

وكان إجمالى عدد المتدربين على مستوى محافظة الجيزة 2170 معلما بملاعب السعيدية ومراكز الشباب المخصصة لكل إدارة تعليمية وبعض ملاعب المدارس المؤهلة.

جدير بالذكر أن التدريب يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات المطلوبة فى معلومات وخبرات المعلمين ليكونوا قادرين على أداء أعمالهم على الوجه الأكمل ورفع كفاءتهم البدنية والصحية.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وذلك من منطلق اهتمام الوزارة بهذا التدريب وأهميته فقد حرص السيد الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على تفقد التدريب الخاص بالمعلمين كما حرص على راحة أى معلم أو معلمة يشعر بإرهاق أو أية أسباب صحية تعوقه عن أداء التدريب. 

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن هذا التدريب سيكون نواة أولى فى حث المعلمين الجدد لأبناء تعليم الجيزة فى ممارسة الرياضة والتى ستعود على صحة أبنائنا الطلاب بالخير جسديا وعقليا فى الوقت الذى سيطرت على عقولهم الألعاب الإلكترونية الخطيرة مما يؤثر على مهاراتهم الحياتية والعملية والعقلية.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية التى شاركت وتعاونت فى تنفيذ هذا التدريب من توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية وتوجيه التربية الرياضية بالإدارات التعليمية، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لخدمة أبنائنا الطلاب ورفعة شأن الوطن.

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وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة التدريب البدنى مجمع ملاعب السعيدية مديرية التربية والتعليم بالجيزة تدريب المعلمين مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة

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