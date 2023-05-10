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اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

اكتشاف أثري في عمان
اكتشاف أثري في عمان

في اكتشاف مدهش، عثر علماء الآثار على جماجم وعظام أكثر من عشرين جثة في مقبرة حجرية في الصحراء العمانية، بالقرب من مدينة نافين في محافظة الوسطى. ويعتقد العلماء أن هذه الجثث تم دفنها هناك في أوقات مختلفة، بعد أن تركت في مكان آخر لتتحلل.

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، شهدت مقبرة حجرية في عمان، شبه الجزيرة العربية، اكتشاف رفات عشرات الأشخاص الذين دُفِنوا منذ ما يقرب من 7000 عام وتعد المقبرة، التي تقع بالقرب من مدينة نافين في محافظة الوسطى في البلاد، من أقدم الهياكل التي صُنِعَت في عمان.

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وفي حين تقع منطقة الدفن بجوار الساحل، فإنها تقع عمومًا في صحراء صخرية، وتعتبر من الهياكل الفريدة لعدم وجود قبور من العصر البرونزي أو أقدم معروفة في هذه المنطقة.

وقال “الذبيتا دانيليسوفا- Alžběta Danielisová”، عالم آثار في معهد الآثار في جمهورية التشيك في براغ: "إن هذا الاكتشاف يعد فريدًا تمامًا ويمثل إضافة هامة لفهمنا لتاريخ الإنسان في المنطقة".

وتعد هذه المقبرة إضافة هامة لتاريخ المنطقة، وتعكس أهمية الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة وتاريخها الغني. ويعد هذا الاكتشاف إنجازًا مهمًا للعلماء والباحثين في مجال الآثار.

اكتشاف أثري في عمان

تم اكتشاف المقبرة نفسها منذ حوالي 10 سنوات في صور الأقمار الصناعية ، ويعتقد علماء الآثار أنها تعود إلى ما بين 5000 قبل الميلاد و 4600 قبل الميلاد. 

وأوضح عالم الآثار أن الجدران في المقبرة صُنِعَت من صفوف من الألواح الحجرية الرقيقة، تسمى أشلار، مع غرفتي دفن دائريتين مقسمتين إلى حجرات فردية، وكان القبر بأكمله مغطى بسقف من الخشب، ولكنه انهار جزئيًا ربما بسبب الأمطار الموسمية السنوية.

وبحسب التقرير، تم العثور على بقايا مماثلة في قبر أصغر بجوار القبر الرئيسي، وهناك أدلة على أن الموتى هناك دُفِنوا في أوقات مختلفة، وتم العثور على ثلاثة قبور لأشخاص عاشوا بعد آلاف السنين، في مكان قريب.

وسيقوم الفريق بإجراء تقييمات أنثروبولوجية وكيميائية حيوية للبقايا البشرية، مثل تحليل النظائر، وإلقاء نظرة على النيوترونات المختلفة في نوى العناصر الرئيسية المختلفة، لمعرفة المزيد عن الأنظمة الغذائية والتنقل والتركيبة السكانية للأشخاص الذين دُفِنوا في القبر.

عمان ما قبل التاريخ 

تشمل التحقيقات في جنوب عمان ميزات المناظر الطبيعية مثل مجاري الأنهار الجافة والكثبان الأحفورية التي يمكن أن تخبرهم المزيد عن كيفية تغير مناخ المنطقة على مدى آلاف السنين.

واكتشف علماء الآثار في جنوب عمان أيضًا هذا الفأس الحجري الذي قد يرجع تاريخه إلى الهجرات الأولى للبشر الأوائل من إفريقيا بين 300000 و 1.3 مليون سنة مضت.

قال دانياليسوفا إن علماء الآثار يحققون أيضًا في النقوش الصخرية بالقرب من المقبرة ، على الرغم من أنها قد صنعت بعد آلاف السنين. يبدو أن بعض الرموز عبارة عن صور ، لكن البعض الآخر عبارة عن كلمات وأسماء.

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