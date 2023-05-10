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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للترويج.. رئيس اقتصادية قناة السويس يتوجه إلى أمستردام لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة

رئيس المنطقة الاقتصادية
رئيس المنطقة الاقتصادية

توجه وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الهولندية أمستردام ،ضمن جولاته الأوروبية لاستقطاب الاستثمارات الهولندية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة في خطتها الاستراتيجية 2020/2025، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

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ويشارك رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى الهيدروجين الأخضر -مشروعات القارة الإفريقية- حيث يعرض رؤية المنطقة ضمن استراتيجية الدولة المصرية في توطين مشروعات الوقود الأخضر واستخداماته في قطاعات متنوعة، وخطط الهيئة في هذه المشروعات خاصة بعد توقيع 19 اتفاقية إطارية مع كبرى الشركات العالمية في إقامة مشروعات لصناعات الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة، من إجمالي 23 مذكرة تفاهم تم توقيعها في مشروعات الوقود الأخضر.

ويلتقي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبرى الشركات الهولندية العاملة في الطاقة خلال زيارته وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة.

على جانب آخر، تتضمن الجولة الترويجية لقاءات مشتركة مع الجانب الهولندي خاصة مسئولي ميناء روتردام أكبر الموانئ فى العالم  لبحث سبل التعاون المشترك بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

الجدير بالذكر ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت خطة ترويجية خلال العام الجاري تستهدف جولات خارجية لطرق أبواب الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية وغيرها المستهدف جذب استثمارات من كبرى الشركات في صناعات متنوعة للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

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