صاحب العمارة رفض.. سماح أنور تناشد الثقافة وضع لافتة عاش هنا

كشفت الفنانة سماح أنور عن تعرضها لموقف مخزي بسبب لافتة عاش هنا والتى كانت من المفترض أن يتم وضعها على أحد العقارات التى كان يسكن فيها والديها الفنانة سعاد حسين والكاتب أنور عبدالله.



وقالت سماح أنور فى فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إن وزارة الثقافة بالتعاون مع التنسيق الحضارى قامت بتجهيز لافتة بعنوان هنا عاش الفنانة سعاد حسين والكاتب أنور عبد الله إلا أن صاحب العقار رفض الأمر وقام بتهديد مندوبين من وزارة الثقافة بأنه إذا تم وضعها على العقار سوف يقوم بتكسيرها.



وتقدمت سماح أنور خلال الفيديو بشكوى ضد هذا الرجل، مؤكدة على أن هناك فئة من الشعب لا تحب الفنانين ولا تحب أن يكون لهم أى أثر سواء ثقافى أو مجتمعي.



وطالبت سماح أنور خلال الفيديو بضرورة إجراء قانوني ضد صاحب هذا العقار لوضع لافتة والديها تكريمها لهما ولمشوارهما الفني.





سماح أنور تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة سماح أنور بعيد ميلادها الشهر الماضي حيث تعد إحدى النجمات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

قدمت سماح أنور عديد من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفنى عام 1980 واستطاعت تحقيق الشهرة من خلال دورها فى هذه الأعمال، واشتهرت بأدوار الحركة فى السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا) كما مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التليفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه)، ومن أعمالها المسرحية (راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع).