عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تعلن موعد بدء تدريبات الجنود الأوكرانيين في لاتفيا

وزيرة دفاع كندا
وزيرة دفاع كندا أنيتا أناند

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ،اليوم الأربعاء، عن بدأ تدريب القوات المسلحة الكندية واللاتفية يوم الاثنين المقبل تدريب للجنود الأوكرانيين في لاتفيا.

وقالت أناند للصحفيين في أوتاوا أن برنامج التدريب سيضيف إلى الجهود الكندية الأخرى لتدريب الجنود الأوكرانيين في المملكة المتحدة وبولندا، ونشرت كندا حوالي 800 جندي في لاتفيا ، المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا ولديها أكبر انتشار عسكري أجنبي لكندا.

وقالت أناند ، التي كانت تتحدث إلى جانب نظيرتها اللاتفية إينارا مورنيسي ، أنه يجب مواصلة معًا دعم أوكرانيا لأن تكلفة عدم القيام بأي شيء أكبر بكثير من تكلفة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال أناند إن كندا دربت حتى الآن أكثر من 36 ألف جندي أوكراني ، مضيفًا أن التدريب في لاتفيا سيركز على صغار الضباط الأوكرانيين ، مع المساعدة في مجالات تشمل الاستطلاع الاستخباراتي والتخطيط للمعركة.

وينتشر حوالي 170 جنديًا كنديًا في المملكة المتحدة ونحو 80 جنديًا في بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين.

قادت كندا مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا منذ عام 2017 ، وتعمل على مضاعفة وجودها هناك تقريبًا.

الاستخبارات الاوكراني الجنود الأوكرانيين الدفاع الكندي الدفاع الكندية القوات المسلحة المساعدة العسكرية لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

الخارجية تدعو المصريين الراغبين في العودة من السودان بالتوجه إلى معبري قسطل وأرقين

مدافع صن داونز: نجم الأهلي أصعب لاعب واجهته

ترشيحاتنا

السعودية.. ضبط 28 ألف رتبة عسكرية مزوّرة بمدينة الرياض

محامي حسن شاكوش ينفي التهم الموجّهة إليه من زوجته | فيديو

أسامة السعيد: مصر وأمريكا تستطيعان إيقاف العدوان على غزة

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي التفاوض لرفع سقف الدين القومي

باكستان توجه رسالة إلى السعودية بعد تدخلها لحل أزمة السودان

موقف مصري جديد بشأن قضية سد النهضة .. اعرف الحكاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام رخيص يعالج الكوليسترول والضعف والإرهاق | اكتشفه

بالخروع.. وصفة غير متوقعة لعلاج آلام اللثة والأسنان

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ