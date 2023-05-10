كندا تعلن موعد بدء تدريبات الجنود الأوكرانيين في لاتفيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند ،اليوم الأربعاء، عن بدأ تدريب القوات المسلحة الكندية واللاتفية يوم الاثنين المقبل تدريب للجنود الأوكرانيين في لاتفيا.

وقالت أناند للصحفيين في أوتاوا أن برنامج التدريب سيضيف إلى الجهود الكندية الأخرى لتدريب الجنود الأوكرانيين في المملكة المتحدة وبولندا، ونشرت كندا حوالي 800 جندي في لاتفيا ، المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا ولديها أكبر انتشار عسكري أجنبي لكندا.

وقالت أناند ، التي كانت تتحدث إلى جانب نظيرتها اللاتفية إينارا مورنيسي ، أنه يجب مواصلة معًا دعم أوكرانيا لأن تكلفة عدم القيام بأي شيء أكبر بكثير من تكلفة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال أناند إن كندا دربت حتى الآن أكثر من 36 ألف جندي أوكراني ، مضيفًا أن التدريب في لاتفيا سيركز على صغار الضباط الأوكرانيين ، مع المساعدة في مجالات تشمل الاستطلاع الاستخباراتي والتخطيط للمعركة.

وينتشر حوالي 170 جنديًا كنديًا في المملكة المتحدة ونحو 80 جنديًا في بولندا لتدريب الجنود الأوكرانيين.

قادت كندا مجموعة قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي في لاتفيا منذ عام 2017 ، وتعمل على مضاعفة وجودها هناك تقريبًا.