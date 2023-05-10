أحمد حسن: حسام البدري لم يطلب ضم أفشة وعبدالقادر للصفاقسي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن حقيقة رغبه حسام البدري في ضم أفشة وعبد القادر .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. حسام البدري لم يطلب التعاقد مع أفشة أو أحمد عبد القادر ".



وعن لقاء الأهلي والترجي، أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، أنه يتمنى فوز الأهلي في مباراة الترجي التونسي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن انحيازه للأهلي سيُسبب له ضغط لأن جماهير الترجي كبيرة؛ إلا أنني أهلاوي، وأتمنى فوز الأهلي.

وعن لقاء الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس السوبر المصري في الإمارات؛ أشاد حسام البدري، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، بإقامة المباراة في موعدها، مؤكدًا أن الأهلي أفضل في الفترة الحالية بشكل كبير.