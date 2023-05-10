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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حتى لو اتصالح مع منتج أعماله .. الموسيقيين تصر على غرامة مسلم

المطرب مسلم
المطرب مسلم

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أن موقف النقابة لم يتغير بعد الصلح بين مسلم ومنتج أعماله سلطان الشن.
 

وأضاف محمد عبد الله فى بيان رسمي أن نقابة المهن الموسيقية أوقعت عقوبة الغرامة على المطرب الشعبي مسلم لغنائه الأغنية الدعائية لفيلم رهبة، دون الرجوع إلى النقابة وإعلامها بإنهاء خلافاته مع منتج أعماله سلطان الشن.

وتابع عبد الله أن المنتج سلطان الشن لجأ إلى النقابة لعودة حقوقه من المطرب مسلم وبالفعل حرصت النقابة خلال الفترة الماضية على إعادة الحقوق لأصحابها سواء كان المنتج أو المطرب وعندما يتم الصلح بينهما كان يجب عليهما الرجوع إلى النقابة لمنح ترخيص الغناء لمسلم ولازال العقوبة المفروضة على مسلم محل التنفيذ.

 

قرار نقابة المهن الموسيقية 

كشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الاعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن اصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: ان مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى اغتية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله : ان أزمة مسلم تنتهى مع النقابة بمجرد حل ازمته المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافه فى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.

محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية مسلم سلطان الشن

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