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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القاهرة السينمائي: تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمدير الفني للمهرجان

الناقد محمد طارق
الناقد محمد طارق

تعلن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥ عن تعيين الناقد محمد طارق نائبا للمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

طارق شارك من قبل في المهرجان عام 2019 في برمجة أفلام دولة الضيف، بالإضافة إلي عمله كمديرا لقسم الندوات بالمهرجان لعامي 2019، و2020، ومشاركته في نشرة المهرجان "البانورما" بالإنجليزية بعدد من المقالات النقدية، كما يعمل حاليا مبرمجا في مهرجان بلفاست.

 

معرض للصور فى مهرجان القاهرة 

أعلن الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لمهرجان جمعية الفيلم فى دورته الـ49، عن إقامة معرض للصور خلال فعاليات الدورة القادمة من  مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال حسين فهمي أثناء تكريمه فى جمعية الفيلم أنه يحضر خلال هذه الفترة لمعرض يتم افتتاحه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى ويضم مجموعة كبيرة من الصور الفتوغرافية لأشهر مصورين فتوغرافيا وعلى رأسهم المصور محمد بكر.
 

فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام لملتقى القاهرة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويمكن لصناع السينما التقدم بمشروعاتهم و أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج بداية من الأحد 7 مايو وحتي الجمعة 7 أغسطس، ملتقى القاهرة السينمائي منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم المالي و التقني الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور، وسوف تقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء في مجال السينما باختيار الأفلام التي ستنال الدعم المادي والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.

مهرجان القاهرة السينمائي الناقد محمد طارق امير رمسيس

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