بحضور النجوم.. صندوق التنمية الثقافية يكرم مسلسلي "حضرة العمدة" و "عملة نادرة"

في إطار خطة صندوق التنمية الثقافية لتكريم المبدعين ودعم الفن والتنوع، ينظم الصندوق فى السابعة من مساء غد الخميس 11 مايو بسينما مركز الإبداع الفني أولى ندوات تكريم صناع ونجوم مسلسلات قدمت محتوى جاد ورسائل وقيم إنسانية واستطاع أن يجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور المشاهدين خلال شهر رمضان الماضى.



صرح بذلك دكتور هاني أبو الحسن رئيس الصندوق، وأضاف إن أولى الندوات التى يديرها الناقد الكبير طارق الشناوى، وتقدمها الإعلامية جومانة ماهر، مخصصة لتكريم مبدعي مسلسلى " حضرة العمدة" ، و"عملة نادرة ".

وذلك لإبراز قيمهما الإيجابية وجوانبهما الإبداعية والفنية التي جعلتهما يحظيان بتقدير النقاد، وسيتم تكريم : المخرج عادل أديب، الكاتب إبراهيم عيسى ، الفنانة روبى، الفنان محمد محمود عبد العزيز، المنتجين ريمون مقار، وشادى مقار من أسرة مسلسل "حضرة العمدة"، ومن أسرة مسلسل "عملة نادرة".

ويتم تكريم الكاتب والسيناريست دكتور مدحت العدل، المخرج محمد جمال العدل، والمنتج جمال العدل ، يحضر الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة، والإعلاميين.