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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: مشاركة أحمد عيد في عملة نادرة بمثابة إعادة اكتشاف له

جمال العدل
جمال العدل

كشف المنتج جمال العدل، كواليس وتفاصيل الأعمال الدرامية التي قدمها في شهر رمضان الماضي، خاصة مسلسل عملة نادرة.

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وقال جمال العدل في حواره  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  في مسلسل عملة نادرة تم إعادة اكتشاف الفنان أحمد عيد ".

 وأضاف :" المخرج ماندو العدل كان مصر على مشاركة أحمد عيد في مسلسل عملة نادرة ".

 وتابع  العدل:"  إصرار ماندو العدل على مشاركة أحمد عيد في المسلسل جرأة كبيرة ".

 واكمل جمال العدل:" كنت مصر على عدم مشاركة أحمد عيد في هذا الدور الذي يختلف عن الأدوار الكوميدية التي قدمها أحمد عيد في أعمال فنية سابقة ".

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