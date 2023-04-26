جومانا مراد عن عملة نادرة: عمل مختلف ومهم ومصروف عليه كويس

كشفت الفنانة جومانا مراد، كواليس مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، مبدية عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل.

وقالت جومانا مراد في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة " اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" سعيدة بنجاح مسلسل عملة نادرة ".

وأضافت جومانا مراد:" عملة نادرة عمل مختلف ومهم، والمسلسل ده مصروف عليه كويس جدا وتم كتابته باحترافية ".

وتابعت جومانا مراد :" المخرج ماندو العدل استطاع ان يقدم دراما صعيدية بشكل مختلف ".

واكملت جومانا مراد:" المسلسل يشارك فيه عدد كبير من النجوم، والجمهور أبدى إعجابه بالمسلسل".