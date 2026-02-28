قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: العاشر من رمضان ملحمة وطنية خالدة أعادت الكرامة وحطمت المستحيل

النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج
النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج
ماجدة بدوى

صرحت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان ستظل واحدة من أعظم المحطات المضيئة في تاريخ الأمة المصرية، حيث جسدت أسمى آيات الوطنية والفداء والتضحية في نفوس المصريين جميعًا.

وأكدت عطا الله في بيان لها ، أن هذا الانتصار التاريخي لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان ملحمة وطنية متكاملة أعادت لمصر كرامتها وهيبتها، ورسخت في وجدان الشعب المصري معنى الإرادة الصلبة التي تحطم المستحيل، وتؤكد أن الإيمان بالوطن والعمل من أجله قادران على صناعة المعجزات.

ووجهت النائبة خالص التحية والتقدير والاعتزاز  للقيادة السياسية المصرية، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الذين سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم أروع صفحات المجد، مؤكدة أن ما قدموه من دماء زكية دفاعًا عن الأرض والعرض سيظل دينًا في أعناق الأجيال المتعاقبة، ونموذجًا خالدًا للفداء والانتماء.

وأضافت أن أبناء مصر في الداخل والخارج يستلهمون من هذه الذكرى العطرة روح العزيمة والإصرار، ويجددون العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مستلهمين بطولات رجال القوات المسلحة الذين سطروا بدمائهم صفحة مجيدة في سجل التاريخ.

وأكدت النائبة عبير عطا الله، أن العاشر من رمضان سيبقى رمزًا خالدًا للوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، ودليلًا على أن مصر قادرة دومًا على تجاوز التحديات وصناعة مستقبل يليق بعراقة تاريخها وعظمة شعبها.

