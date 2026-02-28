قيادية بحماة الوطن: لقاء الرئيس بالقادة رسالة تقدير لتضحيات الشهداء وتعزيز الجاهزية القتالية

قالت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الاتصال السياسي بحزب حماة الوطن بأمانة الشيخ زايد، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة المصرية في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان يجسد مشهدًا وطنيًا بالغ الدلالة، يعكس ثوابت الدولة المصرية في الوفاء لتضحيات أبنائها وترسيخ معاني التضحية والانضباط والعمل من أجل الوطن.

وأضافت شحاتة، في تصريحات لها، أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة مهمة لاستحضار معاني التضحية والانتماء، وتجسد روح العزة والكرامة التي رسخها أبطال القوات المسلحة في معركة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن حرص الرئيس على لقاء القادة في هذه الذكرى يعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بتعزيز الروح المعنوية والجاهزية القتالية، ويؤكد أن الدولة المصرية تمضي بثبات في مسار البناء والتنمية بالتوازي مع الحفاظ على أمنها القومي.

وأشارت، إلى أن حرص الرئيس على الالتقاء بقادة القوات المسلحة في هذه المناسبة الوطنية يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تشهدها المنطقة، ويؤكد في الوقت ذاته أن بناء الدولة الحديثة يسير جنبًا إلى جنب مع تعزيز القدرات القتالية والجاهزية الشاملة للجيش المصري، بما يحفظ أمن الوطن ويصون مقدراته.

وأكدت، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تواصل دعمها الكامل للقوات المسلحة وتطوير قدراتها بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددة على أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل رمزًا للفخر الوطني ودليلًا على أن الإرادة المصرية قادرة على تجاوز التحديات وصناعة الانتصارات.

وشددت على أن ذكرى العاشر من رمضان ليست مجرد حدث تاريخي، بل رمز متجدد لقوة الإرادة المصرية وقدرتها على تحويل التحديات إلى انتصارات، مؤكدة أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي والسند القوي للدولة في مسيرتها نحو الاستقرار والتنمية.