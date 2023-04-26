مخفتش من الدور الصعيدي.. مريم الخشت: سعيدة بالمشاركة في عملة نادرة

كشفت الفنانة مريم الخشت، كواليس مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، مبدية عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل.

وقالت مريم الخشت في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" سعيدة بتواجد منتجين ومخرجين لديهم ثقة في موهبة أي ممثل ".

وأضافت مريم الخشت:" ناس كتير استغربت إني هعمل دور صعيدي في مسلسل عملة نادرة ".

وتابعت مريم الخشت :" لم أقلق من الدور، وشعرت بسعادة كبيرة بعد ترشيحي للدور في عملة نادرة ".

واكملت مريم الخشت :" عوامل نجاح العمل الفني كانت كثيرة، وهذا الامر ساهم بشكل كبير في خروج المسلسل بهذه الصورة المتميزة".