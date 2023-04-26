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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخفتش من الدور الصعيدي.. مريم الخشت: سعيدة بالمشاركة في عملة نادرة

مريم الخشت
مريم الخشت

كشفت الفنانة مريم الخشت، كواليس مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، مبدية عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل.

 

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 وقالت مريم الخشت في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  سعيدة بتواجد منتجين ومخرجين لديهم ثقة في موهبة أي ممثل ".

 

 وأضافت مريم الخشت:" ناس كتير استغربت إني هعمل دور صعيدي في مسلسل عملة نادرة ".

 

 وتابعت مريم الخشت :" لم أقلق  من الدور، وشعرت بسعادة كبيرة بعد ترشيحي للدور في عملة نادرة ".

 

 واكملت مريم الخشت :"  عوامل نجاح العمل الفني كانت كثيرة، وهذا الامر ساهم بشكل كبير في خروج المسلسل بهذه الصورة المتميزة".

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