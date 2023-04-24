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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فهيم بكشف عن أصعب مشاهده في عملة نادرة

محمد فهيم
محمد فهيم

كشف الفنان محمد فهيم عن اصعب المشاهد التي قابلته في مسلسل عملة نادرة الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": العمل كله كان صعبا، ولكن مشهد ضرب زوجتي التي تجسد دورها الفنانة "مريم الخشت" كان الأصعب واتعبني كثيرا.

وكان قد الفنان محمد فهيم على دوره في مسلسل عملة نادرة ، قائلا :"  أحسن حاجة أنا حبيتها في الشخصيه أنه بني آدم شبهنا كلنا ميكس  بين ضغوطات الحياة على الانسان جعلته محصوراً بين تناقضات  كثيرة مابين خير وشر وحب وهوى".

محمد فهيم في حواره مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :"   اللهجة الصعيدية  كانت تحدياً إلا أنه أتقنها ".

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وأضاف محمد فهيم :"  اللهجة الصعيدي كانت صعبة، وحبيت اللهجة الصعيد   لدرجة   اني بتكلم بيها في البيت مع اصحابي   واتقنتها لدرجة ان المصحح اللغوي عبد النبي قالي كده هنديك الجنسية ".

وتابع محمد فهيم :" نزلت إلى الشارع في الاقصر اثناء التصوير وإختلط بالناس".

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

جمال سليمان مريم الخشت محمد لطفي مدحت العدل محمد فهيم

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