شفتي اتفتحت.. مريم الخشت تروي كواليس مشهد ضربها في عملة نادرة

كشفت الفنانة مريم الخشت، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، قائلة إنها معجبة جداً بدور إسراء الذي جسدته ضمن أحداث العمل رغم صعوبة الدور.

وقالت مريم الخشت في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "الشخصية في المسلسل صعبة الأداء ويصعب عليها الخروج من شخصيتها قريباً وذلك قد يستغرق وقتاً".

وأضافت مريم الخشت: "شخصية إسراء أشبه بأي ضغط تتعرض له المرأة بالعموم، وما تعرضت له في العمل أشبه بالضغط الذي تتعرض له في العموم كمرأة”.

وكشفت كواليس مشهد ضربها، قائلة: "اتضربت بجد وشفتي اتفتحت ومحمد فهيم اعتذر لي بعد المشهد وأرسل لها ورداً ثاني أيام تصوير المشهد".