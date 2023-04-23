عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شفتي اتفتحت.. مريم الخشت تروي كواليس مشهد ضربها في عملة نادرة

ميم الخشت
ميم الخشت

 كشفت الفنانة مريم الخشت، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل عملة نادرة، قائلة إنها معجبة جداً بدور إسراء الذي جسدته ضمن أحداث العمل رغم صعوبة الدور.

 

محمد فهيم عن شخصيته في عملة نادرة: حبيت اللهجة الصعيدية وأتقنتها

سر اختيار الصعيد لأحداث مسلسل عملة نادرة.. مدحت العدل يوضح

 

وقالت مريم الخشت في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "الشخصية في المسلسل صعبة الأداء ويصعب عليها الخروج من شخصيتها قريباً وذلك قد يستغرق وقتاً".

 

وأضافت مريم الخشت: "شخصية إسراء أشبه بأي ضغط تتعرض له المرأة بالعموم، وما تعرضت له في العمل أشبه بالضغط الذي تتعرض له في العموم كمرأة”.

 

وكشفت كواليس مشهد ضربها، قائلة: "اتضربت بجد وشفتي اتفتحت ومحمد فهيم اعتذر لي بعد المشهد وأرسل لها ورداً ثاني أيام تصوير المشهد".

مريم الخشت عملة نادرة نيللي كريم اخبار التوك شو جمال سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

ترشيحاتنا

أقل سعر لسيارة كروس أوفر رياضية "زيرو" بالسوق المصري |صور

يُرى بالعين المجردة.. ألمع كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر الليلة

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 23-4-2023

هدية العيد .. أفضل هواتف ذكية بمواصفات جبارة في 2023

حكم الدعاء بالقرآن في السجود.. دار الإفتاء تجيب

محمد رمضان يثني على هالة صدقي وأحمد داش ودورهما في نجاح جعفر العمدة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

بعد العباية.. صور وضعت سارة سلامة فى مأزق

مفاجأة لـ البلوجر سارة محمد هتخلى نظرها يرجع لها

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ