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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الحمامات بتونس يكشف حقيقة انسحاب درة في حفل الافتتاح

درة
درة

أصدرت إدارة مهرجان ياسمين الحمامات بتونس بيانا صحفيا للرد على كافة الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا عن انسحاب الفنانة درة من المهرجان أثناء تكريمها.

 

وجاء البيان كالتالي : ببالغ الدهشة والاستغراب تابع المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية حول استياء الفنانة التونسية درة زروق ومغادرتها حفل افتتاح المهرجان بعد تكريمها نافيا هذه الأخبار جملة وتفصيلا. ويحيط المهرجان علما كل وسائل الاعلام التونسية، العربية والأجنبية بأنه يعتز بتكريم الممثلة درة زروق بجائزة الـ”دياسبورا” والتي تمنح للمتميزين في أعمالهم الفنية خارج الوطن. ويعتبر أن الممثلة درة زورق من الأسماء المميزة في تجربتها الفنية كما وكيفا بمشاركتها في أعمال لكبار الكتاب والمخرجين المصريين والعرب.


وللأسف لم تتمكن الفنانة درة زروق من حضور عرض فيلم “باب الفلة” للمخرج مصلح كريم المبرمج ضمن فعالية تكريمها بسبب ارتباطاتها المهنية وقد كان المهرجان على علم بذلك ويوجه لها كل الشكر على حضورها سهرة الافتتاح رغم التزاماتها خارج تونس خلال فترة انعقاد المهرجان.

ويشدد المهرجان السينمائي الدولي ياسمين الحمامات على إيمانه المطلق وغير المشروط بحرية الرأي والتعبير والإبداع وتمسكه بحضور كل الفنانين وصناع الأفلام بمدينة ياسمين الحمامات، ملتقى السينما وكل الفنون.

 

وكانت بعض التقارير التونسية قد ذكرت انسحاب الفنانة درة من مهرجان الياسمين الحمامات بتونس بعد انتقادها من قبل زميلها الفنان فتحي الهداوي وهو ما نفته إدارة المهرجان جملة وتفصيلا.

مهرجان ياسمين الحمامات انسحاب الفنانة درة الفنانة درة درة

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