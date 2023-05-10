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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة غريبة.. طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادي

شوربة الخضار بالزبادي
شوربة الخضار بالزبادي

تعد شوربة الخضار بالزبادى من الأكلات الجديدة التى لايعرفها الكثير من السيدات وهى تمتلك فوائد صحية عديدة خاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمى

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادى من خلال خطوات الشيف شربيني 

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مقادير شوربة الخضار بالزبادى:

صدور دجاج
بطاطس
زعتر
زيت زيتون
ملح 

فلفل أسود
بسلة 

 جزر
كوسه
مرقة
بصل
زبادي
نعناع

طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادى:

* قطعي الخضروات مكعبات صغيرة وشوحيها في حلة بها زيت على النار مع البصل وقلبيهم قليلا، ثم أضيفي البطاطس والجزر والبسلة والكوسة والزعتر الطازج
* أضيفي صدر الدجاجة كما هو دون تقطيع والملح والفلفل الأسود وقلبيهم قليلا ثم أضيفي المرقة وانتظرى الغليان ثم اجعلى النار أقل وغطيها جيدا حتى النضج.
* قلبي الزبادي مع ملعقتين دقيق واضيفيها للخضروات ثم اخرجي صدر الدجاج واستخدمي خلاط كهرابائي لخلط الخضروات وقطعي الصدر ثم أعيديه للحلة مرة أخرى اتركيها لتغلي 

*انزلى شوربة الخضار من على النار وضعيها فى طبق أنيق وزينيها برشة نعناع طازج 

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