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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفة المطبخ اللبناني.. طريقة عمل شوربة الخضار

طريقة عمل شوربة الخضار
طريقة عمل شوربة الخضار

تعتبر طريقة عمل شوربة الخضار، من الوصفات المغذية والصحية للغاية، والتي يمكن أن يتناسب تناولها مع جميع الأعمار، ويمكن تحضيرها كوجبة شهية بجانب الأرز واللحم أو الفراخ لتكون وجبة متكاملة .
 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الخضار، وهي من الأكلات اللبنانية الشهية والصحية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شوربة الخضار

 

طريقة عمل شوربة الخضار

 

مقادير طريقة عمل شوربة الخضار :
1 مكعب مرقة دجاج
4 حبة جزر مكعبات
2 كوب ماء أو حسب الحاجة
3 حبة بطاطس مكعبات
3 فص ثوم مفروم
1 حبة بروكلي مقطع
200 جرام لوبيا
2 حبة كوسة مكعبات
2 حبة بصل مفروم
1 ملعقة كبيرة زبدة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة ملح


طريقة عمل شوربة الخضار :
- في وعاء على النار، نذيب الزبدة ثم تضاف البصل والثوم ونشوحها قليلا.
- يضاف الخضروات كلها مع مرقة الدجاج، ونقلبها لمدة 5 دقائق.
- يضاف الماء حتى تغطي الخضروات تماما. ثم يضاف الملح والفلفل، ونتركها على النار حتى الغليان.
- نخفض النار، ثم نتركها حتى تنضج المكونات، ونصب شوربة الخضار في أطباق التقديم وتقدم ساخنة.

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