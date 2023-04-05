سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

تعاني بعض الفتيات من إسمرار الرقبة وتحت الإبط بشكل كبير، وبالرغم من محاولة التخلص منه بشتى الطرق إلا أن الاسمرار لا يختفي، فما السبب وراء ظهور اسمرار الرقبة وتحت الإبط .

أسباب حدوث اسمرار الرقبة وتحت الإبط وبين الفخذين

قال الدكتور سعيد متولى استشارى تغذية علاجية، إن ظهور إسمرار الرقبة وتحت الإبط وبين الفخذين قد يكون علامة ومؤشرًا خطيرًا على الإصابة بمرض السكر.





وأضاف “متولي” في تصريح لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه يجب تماما إجراء تحاليل سكر صايم وفاطر وتراكمي عند ظهور إسمرار بمنطقة الإبط والرقبة وبين الفخذين، واتباع بعض الخطوات لعلاجها نهائيًا :



- التقليل من السكريات، والمخبوزات والمعجنات والحلويات .

- استبدال العيش الأبيض والأرز الأبيض بالعيش والأرز البني ( حبوب كاملة).



أسباب حدوث اسمرار الرقبه وتحت الابط وبين الفخدين



- ممارسة الرياضة والمشي نصف ساعة يوميا على أنه يكون بخطوات سريعة.

- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه .

- المتابعة مع طبيب تغذية مختص .



وأضاف متولي، أنه قد يكون حدوث إسمرار الرقبة والفخذين والإبط اثر نقص بعض المركبات الغذائية الهامة، والتي تساهم في تكوين الخلايا الصبغية للبشرة والكولاجين والايليستين، وخاصة الحديد والزنك والأحماض الامينية الاساسية .