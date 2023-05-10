تخصص مهم .. خطة توسعية لأنشطة شركة فرنسية عالمية في مصر

أعلنت "ليجراند" الفرنسية العالمية المتخصصة في مجال البنية التحتية الكهربائية والرقمية، في مؤتمر صحفي بالقاهرة عن خطتها التوسعية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت عن إطلاق مركز الخدمات المتكاملة Innoval Egypt والذى يشمل التدريب والدعم الفني وخدمات ما بعد البيع والدراسات والتصميمات الفنية، بحضور بينوا كوكارت الرئيس التنفيذي للشركة في أول زيارة له إلى مصر

وخلال عام 2022 بلغ حجم مبيعات المجموعة العالمية 8.3 مليار يورو بزيادة 19.2 % عن العام السابق، ويعمل بالمجموعة أكثر من 38 ألف موظف في 90 دولة وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 170 دولة وتمتلك أكثر من 80 علامة تجارية و1000 ماركة منتج، وتخصص الشركة 5 % من عوائد مبيعاتها على عمليات البحث والتطوير.

وتعليقًا على زيارته مصر، قال بينوا كوكارت الرئيس التنفيذي للمجموعة : "سعيد للغاية بزيارة واحدة من البلدان المهمة في مجموعتنا ليجراند العالمية، وهي مصر. زيارتي اليوم هي تأكيد على ثقتنا في السوق المصري وقدرتنا على التوسع في عملياتنا فيه.

وأضاف نعمل على التوسع في مراكز البيانات، والحلول المتصلة بالإنترنت بهدف تسريع نشر تكنولوجيا إنترنت الأشياء ضمن عروض المنتجات والخدمات التي تقدمها المجموعة.

واكد ان مصر من أهم الأسواق للمجموعة وسوف يتم التوسع بالعمل بمصر.