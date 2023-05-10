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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق العرض المسرحي المأوى بقصر ثقافة شرم الشيخ

صدى البلد

شهد قصر ثقافة شرم الشيخ العرض المسرحي "المأوي" بحضور اللواء نادر علام ، و اللواء عماد فكري نائبا رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، ويطرح العرض مشكلة الرأسماليين حول العالم كله في استغلال الطبقات الكادحة واستغلال ظروفها الاجتماعية لتسخيرهم لقضاء اعمالهم ليزدادوا ثراء دون مراعاة الجوانب الإنسانية او الاجتماعية لديهم.

وفي كلمه المخرج قال انه لا يمكن اعتزال الحياة في الأكل والشرب والمأوى فهناك الكثير من الأشياء التي تستحق ان نكون آدميين من أجلها لا ان نهرب من واقعنا ونعيش مثل الحيوانات، يجب أن يتحرر الإنسان من حيونة نفسه التي تصب العقل وتهيئ له الأفعال التي نشاهدها يومًا بعد الآخر في حياتنا، يجب أن نعود لآدميتنا وإنسانيتنا حتي نجد ما نبحث عنه ونكون معًا هذه هي البداية، البقاء معًا هي التقدم، العمل معًا هو النجاح، لا أحد يستطيع أن يصنع سيمفونية بمفرده يستلزم ذلك اوركسترا.

العرض بطولة عمرو عفيفي، لوسيانا علي، مهند ايمن، عبدالله امام، محمد السويسي، هبه فودة، مؤمن محمد، أحمد بهاء شاهين، سمر نبيل، اسوم محمد، خالد ابو اليزيد، محمد العدل، اميرة محيي الدين، محمد أبو الحسن، اندرو جورج، جني وائل، ياسين عماد، وأمير احمد، تأليف احمد سمير، تصميم بامفلت ايريني وجيه، تصوير فوتوغرافيا يوسف الحكيم، تصميم ديكور وملابس عمر كمال، تنفيذ ملابس امال يوسف، تصميم إضاءة احمد امين، إدارة مسرحية احمد خميس، نانسي حمدي، هبه حماد، سارة سيف، محمد الشامي، اعداد موسيقي وتعبير حركي كريم خليل، مساعد مخرج علياء صقر، مخرج منفذ امجد لطفي، إخراج محمود عثمان.

"المأوي" تم تقديمه على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ويستمر عرضه لمدة أسبوع علي التوالي، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدم من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة طور سيناء الثقافي برئاسة احمد فريج، بثقافة شرم الشيخ بقيادة الشاعرة أميمة اسماعيل.

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